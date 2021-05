Pedullà: “L’Inter prese già nel 2019 per 25 mln il sogno di oggi di Conte”

Il retroscena di mercato svelato dal collega: l'Inter chiuse nel gennaio 2019 per il nome che oggi Antonio Conte vuole

Non è un mistero come l'Inter abbia messo da tempo gli occhi su Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese che si è ormai consacrato ed è stato protagonista dell'ennesima stagione di altissimo livello. Oggi è il primo nome nella testa di Antonio Conte per il suo centrocampo, ma il 10 dei friulani poteva essere già nerazzurro da tempo: "L'Inter l'aveva preso a gennaio 2019 per 25 milioni bonus compresi. Poi arrivò Conte e legittimamente fece altre richieste. Ma l'Udinese è quella bottega e ha una coerenza. Sarebbe perfetto per l'Inter e penso sia al primo posto della lista di Conte, alle condizioni dell'Udinese", spiega Alfredo Pedullà a Sportitalia.