Pedullà – Scamacca, l’Inter c’è sempre. Anche per bloccarlo per il futuro se…

Nonostante l'acquisto di Correa, l'Inter potrebbe ancora prendere un attaccante per completare la rosa a disposizione di Inzaghi

"L’Inter sarebbe anche pronta, considerato che Sanchez va sempre monitorato, ma la volontà di Gianluca Scamacca è quella di andare a giocare 35 partite e questa volontà può fare la differenza. E in ogni caso, ne ha parlato a cena poco fa con il suo agente Lucci, il club nerazzurro avrebbe intenzione di bloccare Scamacca anche alla fine di questa stagione. Tanti club vengono accostati al classe 1999, ma il Verona – ovviamente con il via libera del Sassuolo – avrebbe la preferenza. E il vantaggio del club di Setti è rappresentato dal non trascurabile particolare che assegnerebbe a Scamacca una maglia da titolare dopo aver perso la volata con Lammers. Occhio sempre all’Inter, per il presente o per il futuro, tenendo conto comunque del desiderio dell’ex Genoa di avere assoluta visibilità".