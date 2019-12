Inter, il perché dell’esultanza di Lukaku dopo i gol contro il Genoa

Romelu Lukaku è stato grande protagonista di Inter-Genoa: un autentico uragano che si è abbattuto sui rossoblu, trafitti con una doppietta. Dopo il gol, Lukaku ha esultato tappandosi le orecchie. Perché? La spiegazione prova a darla la Gazzetta dello Sport.

“E sì che ci voleva. Ci voleva al punto di tapparsi per le orecchie, come dopo la rete del secondo tempo. Se le è tappate per respingere le critiche piovutegli addosso dopo le ultime due settimane un po’ così. Roma, Barcellona e Fiorentina erano ancora sulle spalle dell’Inter e pure su quelle di Romelu: il peso dei gol falliti buttato giù, il peso di dover rincorrere la Juventus pure”, scrive la Rosea.