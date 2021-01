Il periodo nero è finalmente finito: “Ora Conte e l’Inter hanno un nuovo rinforzo in mediana”

“Un sorrido grande così, come la voglia di giocare ed essere nuovamente protagonista”. Apre così il focus de La Gazzetta dello Sport sul ritorno in campo di Matias Vecino, ieri protagonista con la Primavera nerazzurra nel giorno del suo vero rientro. Racconta la Rosea: “Il centrocampista uruguaiano ha aperto le marcature nella vittoria dei baby nerazzurri contro il Genoa (3-1), nella quale è rimasto in campo 69 minuti. Un tempo utile per rimettere nelle gambe un po’ di ritmo partita e per proporsi all’attenzione di Conte per tornare quantomeno tra i convocati. Vecino non giocava un match ufficiale dallo scorso 9 luglio (2-2 a Verona) a causa di un problema al ginocchio destro che lo ha costretto a un intervento chirurgico in artroscopia. Il periodo nero ora sembra finalmente finito. Per Conte un altro “rinforzo” in mediana”.