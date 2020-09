Inter, allarme rientrato per Perisic? Un indizio al termine di Francia-Croazia fa ben sperare

Arrivano buone notizie dal ritiro della Croazia per Ivan Perisic. Il croato è uscito al 66′ della partita contro la Francia per un problema al ginocchio sinistro. A fine gara, è rientrato negli spogliatoi sempre zoppicando ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si è poi presentato davanti alle telecamere per commentare la partita. Un indizio che farebbe pensare ad un problema di poco conto.

“Allarme rientrato? A quanto pare si tratterebbe solo di una botta. Ma nelle prossime ore arriveranno conferme. La situazione è da valutare”, scrive la Rosea.