Inter, Perisic resterà al Bayern Monaco: trattativa al ribasso, ma plusvalenza assicurata

Il futuro di Ivan Perisic sarà ancora al Bayern Monaco: l’esterno offensivo croato, ceduto in prestito dall’Inter la scorsa estate, ha ben figurato con la maglia dei bavaresi, mettendo a referto cinque gol e otto assist in 22 partite fra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. Numeri che hanno convinto il club tedesco a esercitare il diritto di riscatto ma, secondo il Corriere dello Sport, a cifre inferiori rispetto a quelle pattuite lo scorso agosto.

TRATTATIVA AL RIBASSO – “Ora si sta verificando quello che in pratica l’Inter progettava, al momento della sua cessione, per arrivare alla ventina di milioni pattuiti. Una cifra che potrebbe anche essere ritoccata verso il basso, in accordo col Bayern, arrivando a quindici milioni. […] L’Inter sta in pratica per incassare la stessa cifra versata nel 2015 al Wolsburg nel momento di prendere l’esterno a titolo definitivo. Plusvalenza sì, al netto degli ammortamenti, ma è anche vero che due estati fa il valore del cartellino di Perisic era decisamente più alto“.