In UK – Chelsea su Perisic. “L’Inter valuta eventuali offerte a gennaio”

Ivan Perisic è in scadenza di contratto con l'Inter e, per questo motivo, diverse squadre hanno preso nota

Ivan Perisic è in scadenza di contratto con l'Inter e, per questo motivo, diverse squadre hanno preso nota. L'Inter spera di trovare un accordo ma, in caso contrario, il croato potrà scegliere la destinazione a giugno, quando terminerà l'attuale accordo con i nerazzurri.

Secondo quanto riportato dal Mirror, Perisic è diventato un potenziale obiettivo del Chelsea anche per gennaio. Gli inglesi stanno cercando un esterno a sinistra che possa alternarsi con Marcos Alonso, considerando poi l'infortunio di Ben Chilwell, out per il resto della stagione. "Il contratto del 32enne scadrà a giugno e l'Inter valuterà offerte valide invece di rischiare di perderlo a zero in estate", scrive il quotidiano inglese. Anche Tottenham e Arsenal hanno mostrato interesse per Perisic ma il Chelsea ha maggiore necessità di intervenire subito. Per questo, Abramovic potrebbe anche utilizzare un'extra budget per regalare a Tuchel l'esterno croato.