L'indagine della Guardia di Finanza nei confronti degli agenti Ramadani e Chiodi ha portato a numerose perquisizioni

E' scattata nella giornata di ieri l'indagine della Guardia di Finanza nei confronti degli agenti Fali Ramadani e Pietro Chiodi , accusati di evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio: le Fiamme Gialle hanno visitato le sedi di Inter, Milan, Roma, Napoli, Fiorentina, Torino, Cagliari, Verona, oltre a quelle di due società di Serie B come Spal e Frosinone.

Nessun timore, almeno in apparenza, da parte dei club, come scrive il Corriere della Sera: "Tra gli undici club nei quali ieri gli agenti della Guardia di Finanza hanno raccolto documentazioni e mail, il sentimento prevalente è la collaborazione. La Juve ostenta serenità nonostante sotto la lente di ingrandimento della procura di Milano emergano i trasferimenti di Pjanic al Barcellona e di Chiesa dalla Fiorentina. «Gli indagati sono altri, non noi», ribattono dalla Continassa. Il Milan, a cui è stata chiesta la documentazione relativa a Rebic e Kalinic (ma il secondo ha vestito la maglia rossonera sotto la precedente gestione cinese), offre piena cooperazione.