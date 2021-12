Perisic a SM: “Inter? Darò il massimo fino all’ultimo giorno. Real? Vogliamo vincere”

Le parole dell'esterno croato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del prossimo impegno di Champions League

Ivan Perisic ha parlato anche ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Real Madrid-Inter. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo superato il girone dopo tanti anni e domani abbiamo una partita molto importante per il primo posto. Siamo arrivati a Madrid con la testa libera, non abbiamo niente da perdere, ma vogliamo vincere. Abbiamo fame e lo abbiamo dimostrato nelle ultime settimane. Sarà sicuramente diverso rispetto alle altre partite, siamo liberi, ma vogliamo comunque dare tutto per l'Inter e finire al meglio la stagione. Più forti dell'anno scorso? Sono qua da tanti anni, anche con Spalletti abbiamo giocato bene ma non abbiamo avuto la fame che è arrivata con Conte. Ora con Inzaghi possiamo fare le cose per bene. Futuro? Non posso dire niente. Domani ci aspetta una partita importante, vediamo tra qualche settimana. Ho ancora un contratto di sei mesi e darò il massimo fino all'ultimo giorno, spero solo che l'Inter vinca".