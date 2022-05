SM – Perisic-Inter, serpeggia risentimento. Post Cagliari nuovo incontro: le posizioni

Il club nerazzurro non avrebbe, secondo SportMediaset, apprezzato le parole del croato nel finale di Juve-Inter ma cercherà ancora di rinnovargli il contratto

Un giallo Perisic in casa Inter. Cominciato dall'intervista post finale di Coppa Italia. Da lì sono partite le sue voci sull'addio. In via della Liberazione - spiegano a SportMediaset - dopo quelle parole è iniziato a serpeggiare un certo risentimento e sono arrivare le prime indiscrezioni su un corteggiamento del Chelsea iniziato a gennaio e un contratto già pronto che lo aspetterebbe a Londra. Anche la Juve si è iscritta alla partita, anche se da Torino smentiscono.