Perisic resta all’Inter? Inzaghi chiarissimo: “Ha chiesto alla dirigenza che Ivan…”

Terminato il mercato, ora l'Inter si concentrerà sulle questioni interne, precisamente i rinnovi di contratto lasciati in sospeso. Il più rilevante e quello di Ivan Perisic, uno dei migliori in stagione sin qui ma che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Questo il punto sul suo futuro da Il Giorno: "Il croato, uno degli elementi più vincenti della rosa (nonché l'unico insieme a Darmian a vantare una Champions League in bacheca) ha chiesto un triennale a 5 milioni di euro a stagione.