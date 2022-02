Rinnovo Perisic, il piano e l’offerta dell’Inter. “Due opzioni in caso di mancato accordo”

Il futuro di Ivan Perisic è ancora da sciogliere. L'esterno croato, che sta disputando una stagione di altissimo livello, è in scadenza di contratto

Il futuro di Ivan Perisic è ancora da sciogliere. L'esterno croato, che sta disputando una stagione di altissimo livello, è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo con l'Inter non è ancora decollata. "L'Inter non ha certo rinunciato alla volontà di rinnovargli il contratto, però toccherà al croato - se non avrà offerte migliori - fare un passo indietro, dato che l’acquisto di Gosens mette il club in una posizione di forza. Nelle prossime settimane le parti si rivedranno per fare il punto della situazione come stabilito a dicembre dopo aver constatato la distanza tra domanda (3 anni a 6 milioni) e offerta (biennale da 3.5)", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.