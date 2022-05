Perisic può restare: all’Inter hanno accolto così le sue parole. Il club non ritiene…

Dall’Inter continua a trapelare fiducia sul rinnovo del croato

È ancora tutto da scrivere il futuro di Ivan Perisic. Al termine della finale di Coppa Italia, l'esterno croato ha lanciato una frecciatina ai dirigenti nerazzurri: "Non si aspetta l'ultimo momento per trattare con i giocatori importanti". Come sottolinea il Corriere dello Sport, dentro quella frase c’è anche tanto orgoglio. "Dall’Inter continua a trapelare fiducia. La verità è che in viale Liberazione non ritengono di aver atteso «l’ultimo momento», come ha affermato il diretto interessato. Gli incontri con chi rappresenta il giocatore ci sono stati e hanno anche prodotto un’offerta finita sul suo tavolo, vale a dire un biennale da poco più di 4 milioni più bonus".