Joaquin Correa non verrà riscattato dal Marsiglia e tornerà così all'Inter. 0 i gol realizzati dal Tucu in Ligue 1, in appena 19 presenze: un'esperienza sicuramente negativa per l'argentino. E cosa sarà del suo futuro? Ecco cosa filtra secondo Fabrizio Biasin sull'ex Lazio:

"Rientra a Milano, ma difficilmente potrà far parte del gruppo dell’Inter per la prossima stagione. Il tentativo delle parti sarà di trovare una nuova sistemazione. Un ritorno in Argentina è una possibilità, ce ne sono altre, si cercherà una sistemazione fuori dall’Inter. Tenendo in considerazione che andrà a scadenza, quindi bisogna ragionare su una cessione e non su un prestito”, ha detto in collegamento su IoTifoInter.