Piano Inter, Pavard più questo nome: “Le relazioni sul suo conto sono eccellenti”

Siamo circa a metà stagione, ma l'Inter ha già la testa proiettata anche al futuro. Ecco perché i dirigenti stanno infatti programmando le mosse di mercato per continuare a garantire alla squadra una certa competitività. E il piano è di avere due difensori nuovi il prossimo anno, con Tiago Djalò obiettivo molto concreto: "Tanto per cominciare, continua ad essere apprezzatissimo in casa nerazzurra. Tanto che il piano sarebbe quello di prelevarlo comunque dal club francese , Pavard o non Pavard.

Del resto, con un contratto anche per lui in scadenza nel 2024 e con la carta d’identità che recita 23 anni da compiere il prossimo 9 aprile, rappresenta una ghiotta occasione. Peraltro, le relazioni degli 007 interisti sul suo conto sono tutte eccellenti. Djalò è un elemento ormai in costante crescita, che si è ormai imposto in Ligue 1 e che è nel giro della nazionale maggiore portoghese: aspetta solo di fare un ulteriore salto in carriera. E sbarcare all’Inter sarebbe una sorta di rivincita, visto che in Italia è già passato, quando aveva 19 anni, ma il Milan, dopo 6 mesi, lo ha girato al Lilla nell’ambito dell’affare Leão".