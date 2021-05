Inter, fatta la scelta per la porta: “Alle spalle di Handanovic ci sarà…”

Secondo il Corriere dello Sport, in casa nerazzurra è stato definito il piano per il futuro della porta nella prossima stagione

E' un giorno importante oggi per Samir Handanovic. Il capitano dell'Inter, infatti, oltre ad alzare il suo primo trofeo in carriera, supererà anche Walter Zenga in termini di presenze in campionato. E il futuro? Ne fa il punto il Corriere dello Sport: "Considerando tutte le competizioni, comunque, Zenga resta saldamente in testa alla classifica dei portieri interisti con più presenze in assoluto. Handanovic ha scalzato dal secondo posto Bordon, ma per raggiungere l’”Uomo Ragno” a quota 473 gli serviranno altre 84 partite, dando per scontata quella di oggi. Significa, quindi, che lo sloveno avrà bisogno di altre due stagioni da titolare. Possibile? Beh, i piani nerazzurri prevedono che sarà ancora il numero uno nella prossima, ma alle sue spalle dovrebbe esserci un vice più “pesante”, vale a dire con le potenzialità per raccogliere la sua eredità. Meglio, insomma, lasciare il dubbio".