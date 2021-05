Inter, Handanovic pronto al sorpasso storico. Lautaro? Nei top-5 meglio solo…

Alcune statistiche sui nerazzurri Handanovic e Lautaro Martinez in vista dell'ultima sfida di campionato tra l'Inter e l'Udinese

L'Inter si prepara all'ultimo match di campionato contro l'Udinese. Una sfida speciale per i nerazzurri, che alzeranno il trofeo della Serie A dopo 11 anni, e sopratutto per il suo portiere e capitano.

Con una presenza, Samir Handanovic può superare Walter Zenga (328) e diventare in solitaria il portiere dell’Inter con più presenze in Serie A. Dal suo esordio nel massimo campionato italiano, con l’Udinese, nel 2004/05, Handanovic ha tenuto la porta inviolata in 180 incontri interi nella competizione: più di ogni altro portiere (comprese 14 clean sheet nel torneo in corso, altro record).