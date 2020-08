Sandro Piccinini ha commentato lo sfogo di Antonio Conte dopo la vittoria dell’Inter a Bergamo. Uno sfogo che potrebbe portare all’addio.

“Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe demenziale. La Società dimostri di essere in grado di gestire una situazione difficile come questa e trovi una via d’uscita accettabile, ma con Conte”, ha commentato Piccinini.