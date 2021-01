Piccinini: “Inter, è arrivato il momento di rischiare. Conte deve prendere una decisione”

Al Meazza arriva la Juventus e l’Inter non può sbagliare. La posta in palio nello scontro diretto tra nerazzurri e bianconeri è altissima, per cui servirà una prova di grande carattere. Lo ha ribadito anche Sandro Piccinini negli studi di Sky Sport: “L’Inter ha iniziato ad ingranare quando ha rinunciato all’idea del trequartista e ad attaccare alta, sistemandosi con il classico 3-5-2. Ora dà il meglio quando deve aggredire l’avversario, come accaduto contro la Roma. L’Inter non può aspettare stavolta, per cui Conte deve prendere una decisione: ce la farà a reggere tutta una partita in un certo modo? E’ arrivato il momento in cui bisogna rischiare”.