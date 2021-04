Piccinini: “Cosa vuol dire ‘l’Inter gioca male’? Non è così, ecco perché”

Il giornalista Sandro Piccinini ha parlato dell'Inter negli studi di Sky Sport nel corso della trasmissione 'Sky Calcio Club'

"Sfatiamo il tabù: l'Inter non gioca male. Fa benissimo la fase difensiva. Per essere prima in campionato devi giocare bene. Cosa vuol dire 'l'Inter gioca male'? Ha equilibrio, che è la cosa più importante nel calcio; ha gli attaccanti più apprezzati del campionato. Poi sa gestire le partite. Il gioco di una squadra dipende anche dai calciatori a disposizione. Un allenatore deve saper trarre il meglio da quello che ha. L'Inter non sa solo difendersi: in alcune partite ha anche aggredito gli avversari, sa fare le due cose. Non accetto l'idea che l'Inter giochi male. L'Inter è passata attraverso l'eliminazione della Champions, una ferita da cui Conte ha tratto il meglio, gli errori individuali. Tirare fuori il massimo da tutta la rosa è un merito: non tutti ci riescono. L'Inter ha fatto il massimo, la Juve no rispetto alle potenzialità. Alcuni giocatori dell'Inter sono stati sottovalutati, mentre alcuni della Juve sopravvalutati. Questa squadra ha qualità: Conte è stato bravo a tirare fuori il massimo. La società ha lavorato molto bene negli ultimi due anni.