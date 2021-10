Pif, offerta per l’Inter? Vanni: “Ho sentito il club e mi hanno risposto che…”

Il giornalista dà un importante aggiornamento sulla notizia del giorno pubblicata dall'edizione odierna di Libero

"Visto che sto ricevendo più messaggi che al mio compleanno, ve lo scrivo qui: non ho conferme sull’offerta di Pif per l’Inter. Solo smentite. Si va da “non c’è niente” a “saranno voci messe in giro per aiutare l’affare Newcastle” Ovviamente questo non significa che non sia vero". Così su Twitter Franco Vanni, giornalista di Repubblica, in merito alla notizia del giorno pubblicata da Libero: secondo il quotidiano, infatti, il fondo arabo Pif sarebbe in trattativa con Suning per acquistare le quote dell'Inter. Vanni ha contattato direttamente il club nerazzurro, che, però, al momento, smentisce.