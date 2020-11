Sospiro di sollievo per Andrea Pinamonti. Il giocatore era tornato dalla Nazionale Under21 con una botta alla caviglia. Si sono necessari gli esami strumentali per verificare le sue condizioni. La buona notizia è che non c’è alcuna lesione, riferiscono a Skysport. La caviglia, per la botta subita, è gonfia e gli servirà qualche giorno per smaltire il fastidio. Ma escluse le lesioni presto il ragazzo potrà tornare ad allenarsi con i compagni.

(Fonte: SS24)