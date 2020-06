Pinamonti: “Futuro all’Inter? Risposta scontata. Vedremo a che punto sono”

Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa, intervistato da Skysport dopo la sconfitta con la Juventus ha parlato anche della sua partita:

-Gol alla Juve, soddisfazione personale?

È un’emozione forte. tornare a segnare fa sempre bene, nonostante il risultato. Ma quando giochi contro questa squadra metti in preventivo che è difficile fare punti. Di conseguenza posso portarmi a casa questo gol continuando così, sperando di farne altri.

-Difficile avere continuità con tanti attaccanti in rosa…

Avere tanti giocatori è solo un vantaggio visto le gare ravvicinate da qui alla fine. Ci stiamo allenando tutti bene e poi sceglie il mister. Ci siamo tutti fatti trovare pronti e questo servirà fino all’ultima gara.

-Meglio con un centravanti di ruolo o sei tu il centrovanti?

Sinceramente non c’è una cosa che preferisco. Siamo tutti pronti a dare il massimo e non c’è problema con chi gioco. Io mi sento prima punta, ma sono pronto ad adattarmi.

-Un gol del genere che spinta ti dà?

Una grandissima emozione, giochi contro un grande squadra, con grandi campioni. È un gol che mi dà fiducia visto che da qua alla fine ci sono altre gare, spero di dare il mio contributo alla salvezza.

-La parentesi Inter è ancora aperta per il futuro o meglio per te un’altra esperienza?

Sembra una risposta scontata, ma penso sia normale: penso a finire il campionato. Farò di tutto per aiutare il Genoa a salvarsi. Dipenderà dal finale di stagione, si tireranno le somme, si vedrà a che punto sono della mia crescita. Si deciderà con la società e il mio agente sul mio futuro.

-Ma fa bene Mancini a prevedere per te un futuro in Nazionale?

Se fa bene non lo so. Farò di tutto per riuscire a mantenere le parole del mister e anche lì dipenderà da me. Se ci ho mai parlato? No, è tanto che non lo vedo. Avevamo avuto modo di lavorare all’Inter insieme, poi non l’ho più visto e non ho avuto modo di parlarci.

(fonte: SS24)