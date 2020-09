Corsera – Inter, ecco quanto chiede Pinamonti per restare. Il club nerazzurro riflette se…

Saranno giorni importanti per il mercato dell’Inter. La società nerazzurra lavora soprattutto sulle uscite visti i tanti esuberi in rosa. Non ci sono dubbi sul fatto che Vidal vestirà la maglia nerazzurra, ma, come sottolinea il Corriere della Sera, l’arrivo del cileno è subordinato a un’uscita e finora Godin non ha trovato l’intesa con il Cagliari. “Marotta e Ausilio affrontano il problema Pinamonti con l’agente Raiola. L’attaccante, in base a un gentlement agreement con il Genoa, dovrebbe rientrare alla Pinetina. Per restare chiede un ingaggio da 2 milioni. L’Inter riflette se prelevarlo dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto“.

(Corriere della Sera)