Inter, Pinamonti contropartita per Milenkovic? Come quarta punta torna l’ipotesi Gervinho

Tornato a Milano dopo una stagione con la maglia del Genoa, Andrea Pinamonti potrebbe nuovamente lasciare l’Inter: secondo Tuttosport l’attaccante classe ’99 è uno dei nomi circolati come possibile contropartita per Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina nel mirino della dirigenza interista nel caso di cessione al Tottenham di Milan Skriniar. A quel punto il ruolo di quarta punta potrebbe spettare a un giocatore già accostato più volte in passato ai nerazzurri: “Novità potrebbero esserci pure in attacco dove, qualora Pinamonti entrasse nella trattativa Milenkovic la quarta punta potrebbe essere reclutata sempre dal Parma dove Gervinho continua a rifiutare ogni offerta: operazione da ultimi giorni di mercato“.