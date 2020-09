Da Parma – Vertice a Collecchio Ausilio-Carli, spunta il nome di Gervinho. L’Inter propone…

C’è un nome nuovo per il mercato dell’Inter ed è quello di Gervinho. Secondo quanto riporta Parma Today, la scorsa settimana a Collecchio il ds nerazzurro, Piero Ausilio, ha fatto visita a Carli. “Sul tavolo qualche discorso con giocatori giovani e – probabilmente – qualche esubero che il Parma vorrebbe portare in crociato. C’è da discutere sulle eventuali formule. Durante questi dialoghi si è fatto il nome di Gervinho, che piaceva all’Inter già l’anno scorso. Difficile che l’ivoriano possa partire alle condizioni dei nerazzurri, che inserirebbe l’esterno in qualche scambio. Il Parma vorrebbe monetizzare più possibile dalla cessione dei suoi pezzi pregiati”.

(ParmaToday)