Pinamonti: “Obiettivo doppia cifra. Inter? Spero di tornarci definitivamente”

Le parole dell'attaccante dell'Empoli di proprietà nerazzurra in un'intervista all'Alto Adige

Tra i protagonisti del sorprendente Empoli che, con i suoi giovani, occupa l'ottavo posto in classifica, spicca il nome di Andrea Pinamonti: già 6 i gol segnati fin qui, battuto il suo record personale di reti in una singola stagione in Serie A, l'arciere di Cles non ha alcuna intenzione di fermarsi. L'attaccante classe '99, ancora di proprietà dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ad Alto Adige: "Siamo una neopromossa e nonostante il brillante avvio di stagione, il nostro obiettivo resta la salvezza. Io sono partito con l'obiettivo di superare il mio record di cinque gol in campionato e sono già avanti per cui adesso mi auguro di arrivare in doppia cifra".