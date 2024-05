Enzo Raiola, agente di Andrea Pinamonti, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport ha fatto il punto sul futuro del suo assitito retrocesso in Serie B con il Sassuolo nonostante le 11 reti realizzate in campionato: "La retrocessione del Sassuolo è una perdita importante per la Serie A. Lui ci ha messo l'anima e il cuore per cercare di salvare i neroverdi. Sicuramente Pinamonti non è un calciatore che può restare nella categoria cadetta.