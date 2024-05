A DAZN, Andrea Pinamonti commenta il ko del suo Sassuolo contro il Genoa di oggi e torna anche sulla vittoria contro l'Inter: “Dopo l’Inter avevamo tanta carica, fare punti in quella gara non era per nulla facile. Non meritavamo la sconfitta, non so dire il motivo principale, così è dura. Dobbiamo concentrarci al massimo per le ultime due e sperare nei risultati degli altri anche. Abbiamo pressione per questi punti da fare e ci porta a perdere lucidità questo. Così è dura, ma non è ancora finita e finché non lo sarà noi daremo tutto. L’umore della squadra ora era sottoterra, ma daremo tutto per giocarci le ultime due partite al massimo. Quanto ci credo io? Fino a quando la matematica non ci condanna, io ci credo come ci crediamo tutti”.