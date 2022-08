CF – Pinamonti-Sassuolo, plusvalenza per l’Inter: l’impatto dell’affare sul bilancio

La notizia era nell'aria ma oggi è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Andrea Pinamonti al Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto a 20 mln di euro. Ma quale sarà l'impatto dell'operazione per il club nerazzurro? A rispondere alla domanda è Calcio e Finanza:

"Per quanto riguarda l’impatto a bilancio, dipenderà dalle condizioni dell’operazione: se l’obbligo di riscatto scatterà senza condizioni, allora l’Inter dovrà iscrivere subito la plusvalenza, che sarebbe pari a circa 9,5 milioni di euro . Lo stesso il club nerazzurro dovrà fare nel caso in cui l’obbligo di riscatto fosse legato a condizioni pressoché certe (ad esempio, il primo punto del Sassuolo in un determinato momento).

Diverso sarebbe il discorso invece nel caso in cui l’obbligo di riscatto fosse legato a condizioni non certe, come ad esempio la salvezza del Sassuolo, per cui comunque l’Inter dovrebbe aspettare almeno la fine del campionato. In questo caso, il club nerazzurro registrerebbe la plusvalenza nel momento in cui scatterà l’obbligo di riscatto: al 30 giugno 2023, il valore di Pinamonti sarà pari a circa 5,6 milioni e da lì andrà calcolata la plusvalenza".