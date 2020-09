Cds: “Zero problemi per Ranocchia al Genoa. Pinamonti? L’Inter ha comunicato che…”

L’Inter ha ricevuto ieri, presso la propria sede in viale della Liberazione, il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano. Sono infatti diversi i discorsi avviati con il club rossoblu in sede di mercato, come ricorda il Corriere dello Sport: “Gli argomenti della riunione sono stati Ranocchia e, soprattutto, Pinamonti. Per il primo, problemi non ce ne sono, nel senso che l’Inter lo lascerà andare via gratis, risparmiando così i poco più di 2 milioni di euro per l’ultimo anno di contratto. Il club rossoblù mette sul tavolo un biennale da 1,5 e così il difensore, che nel Grifone ha giocato per 6 mesi ormai un decennio fa, ci sta pensando seriamente.

E’ più complicata, invece la questione Pinamonti. L’Inter ha comunicato al Genoa di non essere nelle condizioni di pagare i 21 milioni previsti per il riacquisto dell’attaccante. In qualche modo, però, occorre trovare una soluzione, dato che pure per il club rossoblù non è così semplice sostenere i costi dell’attaccante, riscattato dal prestito lo scorso febbraio e per cui Raiola ha strappato un ingaggio particolarmente ricco”.