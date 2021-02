Pinto: “Sanchez-Dzeko? Marotta ha detto il vero. Visto Ausilio: mai iniziata una trattativa”

Thiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato delle indiscrezioni sullo scambio Sanchez-Dzeko. «La trattativa Sanchez-Dezko come è nata? In primo luogo vorrei far mie le parole di Marotta, un dirigente molto esperto. Quello che ha detto lui corrisponde al vero e faccio mie le sue parole. Il mio atteggiamento nei vostri confronti è di massima apertura e trasparenza. È vero, ho incontrato Piero Ausilio a Milano. È un professionista che stimo molto. Con me è stato gentile e cordiale. Abbiamo parlato di diverse questioni ma non siamo arrivati ad una vera e propria trattativa. Per quanto riguarda l’umore dei tifosi ritengo che la grandezza di un club derivi dalla grandezza dei propri tifosi e la Roma è conosciuta in tutto il mondo proprio anche grazie ai suoi tifosi. Questo è un fatto. Le decisioni che prendiamo sono sicuramente utili per rendere vincente il club e la squadra. Ma non siamo mai arrivati ad intavolare una trattativa».

(Fonte: SS24)