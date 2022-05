Pintus: “Così alleno Lukaku o Modric. Il mio non è metodo copia incolla”

L'ex preparatore atletico nerazzurro, oggi al Real, ha parlato del suo modo di lavorare ai microfoni di Skysport

E negli anni scorsi ha lavorato anche all'Inter accanto a Conte. Sulla sua esperienza in nerazzurro ha detto: «Allenare fisici come Lukaku e come Modric è diverso, come si incide? Difficile da spiegare in due parole. Parliamo di un velocista, da football americano, Romelu. L'altro è un mezzo fondista con spunti di velocità incredibili. Sono chiaramente agli opposti, la base è la stessa. La preparazione pre campionato è identica per entrambi, poi si lavora sulle individualità tra cui ci sono sicuramente le caratteristiche di forza, resistenza, velocità da incrementare in entrambi. Poi c'è l'età da tenere conto per il recupero tra una partita e l'altra». «Mbappé lo avrei allenato come tutti, testandolo all'inizio e valutando le sue capacità fisiche individuali, poi di mantenere le sue potenzialità intatte il più a lungo possibile durante la stagione, come facciamo con tutti», ha aggiunto.