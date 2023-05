Pioli: “Abbiamo ancora una grande occasione, vogliamo la finale. Leao? Sembra stare bene”

"C'è lo stato d'animo di una squadra che ha ancora grandissima occasione. Vogliamo provare fino alla fine a ribaltare un pronostico. In pochi avrebbero pensato a un Milan che potesse arrivare fino a questo punto. Ma arrivati qui vogliamo arrivare in finale. Nel secondo tempo partita più equilibrata, ma dobbiamo fare meglio. È solo un discorso di testa e di qualità di gioco, non abbiamo perso o perderemo perché abbiamo una condizione peggiore. Leao? Sta bene, sembra stare bene. Ieri quasi totalmente l'allenamento col gruppo, speriamo riesca anche oggi come Krunic e Messias. Ha fatto la differenza il pubblico del Milan? Ha fatto sempre la differenza. Sapere di avere un popolo così vicino che ti sostiene ci caricherà al massimo.