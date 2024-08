L'Inter è motivo di studio per noi allenatori perché per come l'ha fatta giocare è qualcosa di incredibile e anche a vederli dal campo sono imprendibili per come si muovono, per come giocano. Onore a Simone e all'Inter e li ringraziamo per averci regalato questa serata. Portare a Pisa i campioni d'Italia con mio fratello qui è stato per me motivo di grande soddisfazione, è stata una bella partita, gli auguro di fare bene e gli faccio il mio in bocca al lupo. Ormai Simone è tra i migliori allenatori d'Europa e se lo è meritato col lavoro.