Pirlo: “Inter, solita impressione: è una grande squadra, sarà una battaglia. Speriamo torni…”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in collegamento su Sky Sport dall’Allianz Stadium dopo il successo per 2-0 sulla Roma firmato da Cristiano Ronaldo e l’autorete di Ibanez. Il tecnico bianconero ha risposto alla domanda sul cambio di passo dopo la sconfitta di Milano in campionato contro l’Inter: “Fondamentale il rientro di Chiellini? Sta facendo quello che sapevamo, è tornato a disposizione, sta giocando molto bene, ma sta giocando molto bene come tutti gli altri. Abbiamo trovato l’entusiasmo, ci siamo ricompattati, la fase difensiva adesso è molto più veemente, anche quando ci difendiamo nella nostra area siamo molto più attenti perché sappiamo degli errori fatti in passato e su quello abbiamo lavorato“.

Pirlo su Juve-Inter, ritorno di Coppa Italia

Il tecnico bianconero ha poi aggiunto: “Se ho visto l’Inter ieri sera? Sì, l’ho vista. Che impressione mi ha fatto? La solita impressione: l’Inter è una grande squadra. Martedì sarà una battaglia. Se ci sarà anche Dybala? Lo speriamo, sta crescendo con gli allenamenti. Spero che domani si alleni un po’ con noi per riaverlo presto“.