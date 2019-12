Pirola: “Un privilegio allenarmi con De Vrij e Skriniar. È il mio quinto anno all’Inter e…”

Lorenzo Pirola è un classe 2002, ma dalle sue dichiarazioni traspare una maturità difficile da riscontrare in un ragazzo di soli 17 anni. Antonio Conte lo ha spesso citato in conferenza stampa come uno dei giovani più promettenti, ma Pirola sa che dovrà ancora lavorare molto per raggiungere determinati obiettivi: “Il mio obiettivo personale è quello di crescere e fare sempre meglio con la maglia nerazzurra“, dice il difensore intervistato da Transfermarkt. “Questo è il mio quinto anno all’Inter e sono migliorato tantissimo anche grazie al lavoro dello staff. Allenarmi con difensori come De Vrij e Skriniar, sempre disponibili e pronti a dare consigli, è un privilegio. Cerco di prendere spunti dai migliori“.

(Transfermarkt)