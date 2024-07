L'Inter sta lavorando a fari spenti per modificare l'assetto del suo reparto offensivo. In tre potrebbero lasciare Appiano nelle prossime settimane. Sicuramente Valentin Carboni, che andrà a giocare probabilmente al Marsiglia, con l'Inter che lavora per non perdere il controllo del suo cartellino. Sicuramente Joaquin Correa, completamente fuori dal progetto Inter e destinato a partire in ogni caso. Ancora in bilico, invece, la situazione di Marko Arnautovic, che domani tornerà a disposizione di Inzaghi e che ancora non è certo del suo futuro nerazzurro.