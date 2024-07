Come rivelato ieri da FCINTER1908.it , non è da escludere un ritorno alla Lazio o al Siviglia, ma l’argentino dovrebbe ridursi l’ingaggio da 3,5 milioni di euro.

Per il cartellino, invece, l’Inter spera di cederlo entro fine mercato, anche a meno degli 8 milioni necessari per non fare una minusvalenza.