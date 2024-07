Il Marsiglia spinge per Valentin Carboni: nuovi colloqui tra le parti, ecco il prezzo e la volontà di Oaktree

Il Marsiglia spinge per Valentin Carboni. Nuovi colloqui tra le parti, sottolinea anche il Corriere della Sera oggi. “Nelle ultime ore l’OM ha intensificato i colloqui con i dirigenti dell’Inter per assicurarsi in prestito con diritto di riscatto Valentin Carboni, il talento convocato dall’Argentina anche nella recente Copa America.