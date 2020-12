Pistocchi contro la stampa: “Conte attaccato per Eriksen. Ma a Pirlolandia non si dice che…”

Un attacco in piena regola alla stampa sportiva. Se in tutte le squadre ci sono casi più o meno eclatanti e più o meno mediatici, alla Juventus, malgrado un inizio di stagione tutt’altro che esaltante in campionato, vige la calma assoluta e la tranquillità. Malgrado un caso evidente.

“A Conte la stampa contesta il mancato utilizzo di Eriksen a Gasperini la lite con Papu Gomez. Però è normale che il Miglior Giocatore della SerieA 2019/20 non sia più titolare nella Juventus. #pirlolandia“, attacca Pistocchi.