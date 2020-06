Pistocchi insorge contro l’algoritmo: “Scandaloso! Allora è meglio finire la Serie A con…”

Maurizio Pistocchi si scaglia contro l’ipotesi di chiudere il campionato con un algoritmo, come prospettato dal presidente della Figc Gravina. Un algoritmo che servirebbe per armonizzare la classifica, con criteri come gol fatti, subiti, gare in casa, in trasferta e altre statistiche.

“Trovo scandaloso che si possa anche solamente pensare di concludere la stagione con un algoritmo che non può tener conto dell’imponderabile e degli errori umani. Meglio play-off e play-out: almeno è sport”, ha sentenziato Pistocchi.