Pistocchi: “Inter, arriva una buona notizia per la società. E si cresce ancora”

Maurizio Pistocchi commenta così la notizia riportata questa mattina dal Sole 24 Ore e relativa ai fondi in corsa per l'affare con Zhang

"Nel giorno in cui l’Inter festeggia il 19^scudetto arrivano buone notizie anche per la società: i due fondi interessati-Bain e Oaktree-sono disponibili a finanziare il club con 275mln€. L’obiettivo è tenere i big per crescere ancora".