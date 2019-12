Pistocchi in pensiero per Kulusevski: “Sta facendo bene, ma Conte pensa di farne…”

Il nome di Dejan Kulusevski rimbalza molto spesso nelle pagine di mercato. Il giocatore piace anche all’Inter e alla Juventus ma secondo le ultime i nerazzurri sarebbero in pole. Maurizio Pistocchi ha elogiato le qualità di Kulusevski rispondendo ad un follower che gli chiedeva che cosa ne pensasse. Elogio con critica ad Antonio Conte per l’utilizzo che vorrebbe farne: “Kulusevski ha grande corsa e fisicità, un bel piede sinistro e da esterno destro, in una squadra che gioca in contropiede, sta facendo bene, ma Antonio conte pensa di farne una mezzala”.