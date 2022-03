Playoff, Italia-Macedonia 0-1 risultato finale: Azzurri fuori dai Mondiali

Un tiro dalla distanza di Trajkovski a tempo ormai scaduto condanna Chiellini e compagni: fallimento totale

Dopo il Mondiale di Russia 2018, l'Italia salterà anche quello di Qatar 2022. Harakiri degli Azzurri, che perdono 0-1 contro la Macedonia e per la seconda volta consecutiva resteranno a guardare. Una catastrofe sportiva, solamente 8 mesi dopo aver vinto l'Europeo. Decide un gol in pieno recupero di Trajkovski, con un tiro dalla distanza che beffa Donnarumma. Un altro fallimento per la Nazionale, dopo l'incubo del 2017 contro la Svezia.