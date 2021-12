Plusvalenze, ecco i 18 club nel mirino della Covisoc: non c’è l’Inter, 5 di Serie A

Il caso ora è deflagrato con il coinvolgimento della Juventus nelle perquisizioni della Guardia di Finanza. Ma il tema è noto da mesi

Il caso ora è deflagrato con il coinvolgimento della Juventus nelle perquisizioni della Guardia di Finanza. Ma il tema è noto da mesi. La Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) aveva già fatto capire di aver acceso i riflettori sul tema dell'uso distorto delle plusvalenze in Serie A e non solo.

Sono 62 le operazioni sospette, che coinvolgono 18 club, come riporta Tuttosport. Tra cui non c'è l'Inter, vergognosamente tirata in ballo da alcuni media nei giorni scorsi senza alcun coinvolgimento.