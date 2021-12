Plusvalenze Inter, lente non su Zaniolo: “La Procura si è concentrata su…”

I militari della Guardia di Finanza ieri hanno acquisito documenti nelle sedi dell'Inter e della Lega sulle plusvalenze della società nerazzurra relative alle stagioni 2017-18 e 2018-19

Sta facendo molto discutere in queste ore la notizia dell'acquisizione da parte della Guardia di Finanza di alcuni documenti relativi alle plusvalenze realizzate dall'Inter nelle stagioni 2017-19. Ma su quali affari si è concentrata la Procura di Milano? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Secondo quanto filtra, l’attenzione della Procura si è concentrata in particolare sugli affari con il Genoa. E, nell’arco delle due stagioni prese in considerazione, 3 nerazzurri hanno fatto le valigie per la Liguria per complessivi 33,5 milioni di euro. Si tratta di Radu, Vallietti e Pinamonti. Con il primo e terzo che, in seguito, sono stati riacquistati dall’Inter. Di qui il sospetto che il ritorno fosse già previsto in base agli accordi iniziali. Già, ma fino al 2019 (quindi prima del passaggio di Radu al Genoa) il cosiddetto “diritto di recompra” era previsto dai regolamenti, poi la Figc ha deciso si vietarlo.