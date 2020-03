Pochettino: “Lautaro fra i più grandi attaccanti al mondo. Da considerare per le squadre top”

Intervistato da Radio de La Plata, Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham, ha parlato anche di uno dei maggiori talenti del presente e del futuro del calcio argentino: Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter è fra i grandi desideri di mercato del Barcellona e Pochettino non ha dubbi che sarà per anni un top mondiale. Ecco le sue dichiarazioni:

“È tra i più grandi attaccanti al mondo. Non solo per ciò che mostra, ma per ciò che può diventare in futuro. Se guardiamo agli attaccanti adatti alle grandi squadre, è chiaro ed evidente che bisogna tenere in considerazione anche il suo nome“.

(Fonte: Sport)