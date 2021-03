PODCAST / Fcinter1908 a Radio Nerazzurra: Daniele Mari con Lapo De Carlo e Sergio Sironi

L'Inter vive settimane particolarmente importanti: Fcinter1908 in collaborazione con Radio Nerazzurra affronta i temi caldi del momento

Mentre i Nazionali dell'Inter sono in giro per l'Europa per le qualificazioni Mondiali, il club nerazzurro vive settimane particolarmente importanti. Il rush finale per lo scudetto, la trattativa per l'ingresso di partner in società, il mercato da programmare, i rinnovi da siglare. Sono tanti gli argomenti sul tavolo. A Radio Nerazzurra, in collaborazione con Fcinter1908, si parla di questo e di altro nella trasmissione condotta da Lapo De Carlo e Sergio Sironi. Ospite il direttore di Fcinter1908 Daniele Mari.