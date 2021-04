PODCAST / Fcinter1908 a Radio Nerazzurra: Sabine Bertagna con Lapo De Carlo e Sergio Sironi

Tra i temi dibattuti in trasmissione spicca soprattutto quello relativo alla vittoria dell'Inter contro il Sassuolo, con le critiche al gioco di Antonio Conte.

Il giorno successivo alla vittoria dell'Inter contro il Sassuolo sui social si parla non solo dei tre punti conquistati dai nerazzurri, ma anche del gioco di Antonio Conte. Le critiche sono arrivate per il poco possesso palla e per i momenti di sofferenza. Quei momenti di sofferenza che l'Inter ha saputo affrontare e superare con grande intelligenza. Antonio Conte ha risposto alle critiche con una battuta: "Ci rifaremo un lifting in un centro estetico". In questo momento della stagione conta soprattutto vincere. Di questo e di altri temi, come il mercato e il rinnovo di Antonio Conte, abbiamo parlato a Radio Nerazzurra in collaborazione con Fcinter1908, nella trasmissione condotta da Lapo De Carlo e Sergio Sironi. Ospite la vice direttrice Sabine Bertagna.